В Злынке начальница отдела образования засветилась в скандале

Прокуратура Злынковского района проверила, насколько соблюдается закон, регламентирующий порядок рассмотрения обращений граждан, в отделе образования местной администрации.

Как выяснилось, начальница профильного отдела не организовала проверки доводов обращения сотрудников образовательного учреждения. К моменту прокурорской проверки ответ на него не дан.

В итоге гражданку суд привлек к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан» и оштрафовал на пять тысяч рублей.

Помимо этого, по требованию прокурора заявителям дали письменный ответ на обращение.