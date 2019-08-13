Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске станет легче добираться от Московского проспекта к МРЭО ГИБДД

Опубликовано Сегодня, 06:00

Разрушенной дороги с ямами и ухабами к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе больше не будет, ее приведут в порядок.

Как объяснили в пресс-службе Брянской городской администрации, благоустраивать трассу решили после того, как провели работы по прокладке ливневой канализации.

Как известно, этот участок не включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но, несмотря на это, в региональном бюджете нашли средства для решения задачи.

Помимо этого, недавно было завершено проведение торгов и подписан контракт с подрядной организацией. Стоит ремонт 17 млн рублей, выполнять его будут сотрудники фирмы «СпектрБрянскСтрой».

Строители благоустроят свыше одного километра покрытия; будут возведены тротуары, установлено освещение и знаки.

К 15 октября магистраль обещают довести до ума.

Фото
 780
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Бежицком районе на улице Сахарова установят светодиодные светильники
  • Дорогу к брянскому МРЭО приведут в порядок
  • В бежицком сквере Морозова засеют газонную траву
  • Тротуары восстанавливают на Московском проспекте в Брянске
  • Московскому проспекту Брянска пообещали деревья и тротуары
    • Новости регионов
    В Смоленске на маму с дочкой совершено жестокое нападение
    16:45:15 13-08-2019
    Смоленская полиция завела уголовные дела на 41-летнего местного жителя, который ранее привлекался к ответственности за криминал; мужчину подозревают в избиении и грабеже.
    В храме Вязьмы произошли «чудеса»
    16:29:33 13-08-2019
    Правоохранители Вяземского района задержали неработающего 32-летнего местного жителя, который подозревается в краже из церкви.
    На улице Шевченко в Смоленске полыхала квартира
    13:25:29 12-08-2019
    11 августа в областном центре на улице Шевченко случился пожар в жилом многоквартирном доме, на тушение выезжали сразу девять огнеборцев седьмой и второй частей на двух автоцистернах.
    На Гагарина в Смоленске произошло страшное ДТП, на место прибыла «скорая»
    21:21:18 10-08-2019
    10 августа в областном центре случилась серьезная авария с участием двух легковушек, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    В Смоленске задержан наркосбытчик
    21:11:47 10-08-2019
    35-летнему жителю Смоленска грозит до 15 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств.
    В Вязьме во время ДТП с легковушкой пострадал человек
    21:02:10 10-08-2019
    10 августа на трассе «М-1» в Вяземском районе случилась авария с легковым автомобилем, ранен один человек.
    Лента новостей
    Сегодня, 07:00
    Пропал 17-летний брянец Анатолий Потапов
    Сегодня, 06:00
    В Брянске станет легче добираться от Московского проспекта к МРЭО ГИБДД
    Вчера, 20:21
    В Злынке начальница отдела образования засветилась в скандале
    Вчера, 17:20
    Брянские власти сразу после сильного дождя обнаружили ветхие ливневки
    Вчера, 16:21
    Брянца за попытку подкупа оштрафовали на 230 тыс рублей
    Вчера, 15:15
    В Бежице мусоровоз и два легковых авто не поделили дорогу
    Вчера, 14:40
    Жители Брянска могут поделиться кровью
    Вчера, 14:25
    Брянцы смогут купить овощи и фрукты по доступным ценам
    Вчера, 13:24
    В поселке Красный Камень мужчина хотел сбыть около 6 тыс канистр спирта
    Вчера, 13:03
    В Брянске даме разбило голову на Авиационной
    Вчера, 12:43
    В Погаре мать в ярости едва не убила сына
    Вчера, 11:44
    В брянской маршрутке устроили «сеанс фелинотерапии»
    Вчера, 11:02
    Серьезная авария в Климово: пострадали двое ребят на мопеде
    Вчера, 10:40
    Ребенку с ДЦП в Белых Берегах оказали помощь
    Вчера, 10:07
    В Жуковке ополчились против «умных» счетчиков
    Вчера, 09:58
    Жители многоэтажки на Романа Брянского пожаловались на ночной шум
    Вчера, 09:44
    В Клинцах от 19-летней девушки пострадала пенсионерка
    Вчера, 08:53
    На Литейной в Брянске пылал грузовик
    Вчера, 08:00
    Брянца за два преступления оштрафовали на 320 тыс рублей
    Вчера, 07:00
    Недалеко от поселка Большое Полпино лихач на «Ладе» упал в камыши
    Вчера, 06:00
    Двоих брянских экс-правоохранителей приговорили к колонии за выбивание показаний
    13-08-2019, 17:13
    В Брянске случился большой потоп (ВИДЕО)
    13-08-2019, 17:00
    В брянском выставочном зале поставят пианино, которому 90 лет
    13-08-2019, 15:50
    В Брянске произошло нападение на 28-летнюю барышню
    13-08-2019, 15:20
    В Брянске ищут 43-летнего Сергея Панферова
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 12:12
    «Мираторг» организовал обучение более 600 сотрудников межрегионального проекта КРС на базе собственного учебного центра «Академия Мираторг» с мая по июль 2019 года
    Вчера, 11:45
    Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
    13-08-2019, 11:08
    «Мираторг» увеличил число русских ковбоев в рамках межрегионального проекта КРС до 1600 человек
    9-08-2019, 10:50
    Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
    8-08-2019, 18:04
    Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В брянском музее произошло чудо
    Общество Происшествия Новость дня
    В брянском лесу собаку бросили на жестокую смерть
    Новости Общество
    В сети появилось видео выходного дня главы Брянска Хлиманкова
    Общество Происшествия
    В Брянске случился большой потоп
    Общество Происшествия
    В Брянске ищут 43-летнего Сергея Панферова
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Товары, реклама которых запрещена

     

    Товары, реклама которых запрещенаВ адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе. 

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета

    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернетаСоответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.

    РЖД новости
    Два пригородных поезда Брянск – Орел будут курсировать по укороченному маршруту до станции Карачев в августе-сентябре

    Два пригородных поезда Брянск – Орел будут курсировать по укороченному маршруту до станции Карачев в августе-сентябреВо второй половине августа и начале сентября изменится маршрут двух пригородных поездов, курсирующих между Брянском и Орлом. Корректировки связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами, необходимыми для обеспечения безопасности движения поездов.
    МРСК новости
    Цифровая трансформация обеспечивает качественно новые эффекты от модернизации электросетевого комплекса 20 регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье

    «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации в первом полугодии инвестиционных программ. Компании ввели в строй 5 347 километров линий электропередачи и 1 209 МВА мощности. Объем финансирования инвестпрограмм составит 11,836 млрд. рублей, из которых 1,073 млрд. рублей направлено на реализацию проектов концепции цифровой трансформации. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.