В Брянске станет легче добираться от Московского проспекта к МРЭО ГИБДД

Разрушенной дороги с ямами и ухабами к МРЭО ГИБДД в Фокинском районе больше не будет, ее приведут в порядок.

Как объяснили в пресс-службе Брянской городской администрации, благоустраивать трассу решили после того, как провели работы по прокладке ливневой канализации.

Как известно, этот участок не включили в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но, несмотря на это, в региональном бюджете нашли средства для решения задачи.

Помимо этого, недавно было завершено проведение торгов и подписан контракт с подрядной организацией. Стоит ремонт 17 млн рублей, выполнять его будут сотрудники фирмы «СпектрБрянскСтрой».

Строители благоустроят свыше одного километра покрытия; будут возведены тротуары, установлено освещение и знаки.

К 15 октября магистраль обещают довести до ума.