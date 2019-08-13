Брянца накажут на 15 тыс рублей за «выращивание» бурьянов

Сотрудники брянского Россельхознадзора выяснили, что владелец земельного участка сельхозназначения не выполнил предписание, которое ему выдал ранее надзорный орган.

Речь идет о хозяине земли площадью свыше 38 гектаров в Почепском районе. Как оказалось, он полностью запустил свой участок, не убирал бурьян и древесно-кустарниковую растительность.

В связи с этим на мужчину завели административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и передали на рассмотрение в мировой судебный участок №49 Почепского района. Там обстоятельства изучили и признали брянца виновным.

В итоге он оштрафован на 15 тыс рублей.

Помимо этого, гражданину выдали новое предписание.