На Костычева в Брянске произошла потасовка, есть пострадавший - соцсети

Вечером 13 августа в областном центре на улице Костычева случился конфликт, в котором участвовало несколько человек, пострадал мужчина, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Один из очевидцев опубликовал в паблике фотоснимки. Видно, что на место прибыли машина скорой помощи и правоохранители.

Свидетели говорят, произошла поножовщина, ранили гражданина.

Официальных данных не поступало.

В полиции пока не комментируют случившееся.

Один из пользователей соцсетей Павел Иванчиков написал в 22:26, что во время этого конфликта убили мужчину, подробностей не сообщил.