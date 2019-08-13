В Фокинке озеро на Ходаринке превращают в гигантскую свалку

Брянские паблики и группы всполошила ужасная информация о беспорядке, который творится на берегу озера в Ходаринке Фокинского района; территорию вокруг и сам водоем стремительными темпами забрасывают мусором.

На опубликованных фото видно, что бочку для бытовых отходов, расположенную на пляже, переполнили, вокруг и вдоль всей реки разбросаны пакеты, пластиковые бутылки, остатки еды.







Евгения Фильчакова выразила в посте крик души от увиеднного: «Уходя, убирайте за собой! Приехали вы, квартирные жители, так будьте добры, соберите свой хлам!».

Пользователи сети, согласившись с позицией дамы, заметили, что не все граждане отреагируют на эту информацию в правильном направлении, многие – проигнорируют.