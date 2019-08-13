В Комаричах дама прокрутила аферу в 27 тыс рублей

59-летняя женщина из Комаричей предстанет перед судом за то, что с помощью обмана получала каждый месяц выплаты за проживание на территории с льготно-экономическим статусом.

Как объяснили правоохранители, дама подала в УПРФ района заявление о том, что ей необходимы деньги согласно статусу «проживающая на территории с льготно-экономическим статусом».

Она заверяла, мол, живет в области, которая пострадала от аварии на ЧАЭС. На самом деле все было иначе – женщина оказалась из другой местности.

Благодаря документам она получила все выплаты с декабря 2015 –го по май 2019 года. Помимо этого, ей дали бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение.

Ущерб, объяснили в региональной прокуратуре, причинен на 27 тыс рублей. Даме грозит наказание по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».