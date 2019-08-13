В Брянске 4-летний ребенок застрял за перилами балкона
Брянский сотрудник МЧС Тарасенко А.П. 15 августа спас жизнь 4-летнему мальчику, застрявшему на балконе четвертого этажа жилого дома.
Инцидент случился в многоэтажке на улице 3 Интернационала. Около 11:15 ребенка увидел прохожий, именно он сообщил о нем по номеру «112». Как оказалось, мальчик находился за перилами балкона. На помощь прибыли работники 13-й части. Старший пожарный-спасатель, сержант внутренней службы Тарасенко взобрался по лестнице и снял мальчика.
Выяснилось, что он находился дома вдвоем с десятилетней сестренкой. Взрослых не было.
О случившемся сообщили правоохранителям.
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