В Брянске 4-летний ребенок застрял за перилами балкона

Брянский сотрудник МЧС Тарасенко А.П. 15 августа спас жизнь 4-летнему мальчику, застрявшему на балконе четвертого этажа жилого дома.

Инцидент случился в многоэтажке на улице 3 Интернационала. Около 11:15 ребенка увидел прохожий, именно он сообщил о нем по номеру «112». Как оказалось, мальчик находился за перилами балкона. На помощь прибыли работники 13-й части. Старший пожарный-спасатель, сержант внутренней службы Тарасенко взобрался по лестнице и снял мальчика.

Выяснилось, что он находился дома вдвоем с десятилетней сестренкой. Взрослых не было.

О случившемся сообщили правоохранителям.