Двор на Володарке «оккупировали мохнатые создания»

Житель Брянска опубликовал в одном из пабликов фотографию, на которой запечатлена большая «мохнатая семья», отдыхающая во дворе Володарского района.

Речь идет о стае бездомных собак. Брянец Александр Муха говорит: животные спокойно средь бела дня «оккупировали» место парковки у жилого дома, и никому до них нет дела.

«Это наш замечательный Володарский район, в котором проживает большая семья бездомных собак», - поделился Александр.

Одни горожане считают, что вопрос с бродячими псами надо решать с помощью кардинальных методов, другие уверены – животные никому не мешают, и уничтожать их нельзя.

«Всем, кому есть дело до бездомных собак - заберите их, потому что деть их некуда. Приюта государственного у нас в городе нет. Не хотите забирать, можете передержку оплатить, чтобы их кто-то за вас забрал», - прокомментировала Ольга Лобанова.