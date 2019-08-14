Двор на Володарке «оккупировали мохнатые создания»
Житель Брянска опубликовал в одном из пабликов фотографию, на которой запечатлена большая «мохнатая семья», отдыхающая во дворе Володарского района.
Речь идет о стае бездомных собак. Брянец Александр Муха говорит: животные спокойно средь бела дня «оккупировали» место парковки у жилого дома, и никому до них нет дела.
«Это наш замечательный Володарский район, в котором проживает большая семья бездомных собак», - поделился Александр.
Одни горожане считают, что вопрос с бродячими псами надо решать с помощью кардинальных методов, другие уверены – животные никому не мешают, и уничтожать их нельзя.
«Всем, кому есть дело до бездомных собак - заберите их, потому что деть их некуда. Приюта государственного у нас в городе нет. Не хотите забирать, можете передержку оплатить, чтобы их кто-то за вас забрал», - прокомментировала Ольга Лобанова.
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