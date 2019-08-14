В брянской детской больнице молодую маму возмутил внешний вид педиатра

На портале медуслуг жительница Брянска выразила свое возмущение по поводу педиатра детской больницы №1, причина – не понравился внешний вид медика; на жалобу молодой мамы дали ответ.

Объясняла Светлана Рудановская, заместитель главного врача. По ее словам, этот специалист работает уже 30 лет участковым врачом, его уважают пациенты и сотрудники. Ребенок автора, подчеркнула замглавного врача, получил квалифицированную медицинскую помощь, тем более ему не был нанесен ущерб здоровью. Внешний вид доктора, заметила руководитель, действительно существенная составляющая при работе с детьми.

«Врачу вынесено замечание за нарушение медицинской этики. Руководством детской поликлиники будут усилен контроль за недопущением подобных случаев», — пообещала Рудновская.

Напомним, молодая мать рассказывала о том, что ребенок простудился, заболело горло, она вызвала медика на дом. Пришел пенсионер, его внешний вид ее всполошил.

«Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать.

Впечатление такое, что вещи он не стирал полгода.

Как можно отпускать такого врача к детям!», - сообщала гражданка в своей жалобе.