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Брянские приставы намудрили с должниками

Опубликовано Сегодня, 13:02

Судебные приставы Почепского района перепутали граждан по исполнительному производству, потерпевший пожаловался на них прокурору.

Как объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры, у заявителя такие же данные в анкете, как у должника. По этой причины исполнитель ошибся и внес запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Постановление уже опротестовано. Кроме этого, прокурор потребовал от руководителя ФСПП наказать пристава за ошибку.

Напомним, в Брянске дама из-за долга в 60 тыс рублей не могла продать квартиру.

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