Брянские приставы намудрили с должниками
Судебные приставы Почепского района перепутали граждан по исполнительному производству, потерпевший пожаловался на них прокурору.
Как объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры, у заявителя такие же данные в анкете, как у должника. По этой причины исполнитель ошибся и внес запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля.
Постановление уже опротестовано. Кроме этого, прокурор потребовал от руководителя ФСПП наказать пристава за ошибку.
Напомним, в Брянске дама из-за долга в 60 тыс рублей не могла продать квартиру.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
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