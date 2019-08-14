Лес под Жуковкой утонул в мусоре

Жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на исполинских размеров свалку в лесу Жуковского района, куда она отправилась с семьей за грибами.

Кристина Конова объяснила, огромная поляна засорена бытовым мусором: пакетами, пластиковыми бутылками, мешками с отходами, органикой и многим другим хламом.

Под опубликованной фотографией горожане оставили комментарии с возмущениями. Одни порекомендовали обратиться автору в профильную инстанцию, другие – посоветовали убрать мусор.

Напомним, в брянском лесу обнаружена «резиновая гора».