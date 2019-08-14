Ночью в навлинской церкви творились «чудеса»

Полиция предъявила обвинение в краже ранее неоднократно судимому 48-летнему жителю Навли и его 37-летнему знакомому.

По части 2 статьи 158 задержанным грозит до пяти лет.

Сама история случилась ночью в поселке Погребы. Неизвестный злоумышленник пробрался в церковную лавку, откуда похитил 300 рублей и четыре бутылки вина. Следующей ночью ситуация повторилась. Мужчина снова прихватил спиртное и 500 рублей. Второе преступление он совершил не очень аккуратно и оставил после себя отпечатки пальцев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Как выяснилось, первое похищение злоумышленник совершил сам, а на второе взял подельника – 37-летнего знакомого.