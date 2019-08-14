Брянцы о местах под контейнерную площадку могут узнать в райадминистрации
В течение минувшей недели в колл-центр брянской «Чистой планеты» поступило множество сообщений о переполненных контейнерах и мусорках, которые около них образовались.
К примеру, возмущение у жителей Володарского района вызвал беспорядок на улице 2-я Мичурина 32 - бак около баптистского храма был переполнен отходами. По словам очевидца, ситуация по этому адресу постоянно повторяется.
Специалисты регионального оператора выяснили, контейнер здесь появился недавно, его установили по просьбе священника, но, несмотря на это, люди продолжают устраивать свалку. Как оказалось, в ближайшем частном секторе действует бестарный вывоз: т.е. мусор выносится в определенное время, к приезду техники. Однако зачастую такая система игнорируется, и горы отходов стремительно растут по дороге к остановке общественного транспорта – около забора церкви.
Ко всему прочему, тут оставляют пакеты и другой хлам проезжающие мимо автомобилисты - индивидуальные предприниматели, не желающие подписывать договора с региональным оператором и оплачивать установку контейнера и вывоз.
После поступления сигнала компания-перевозчик Володарского района забрала переполненный бак дополнительным рейсом, однако график с улицы 2-я Мичурина она не нарушила – проверено по системе ГЛОНАСС. Это говорит о том, что нарушители чистоты – сами местные жители.
В «Чистой планете» напомнили: люди, которых не устраивает бестарный вывоз, и где нет оборудованных территорий для мусора, имеют возможность обратиться в райадминистрацию для определения места под площадку. Для этого надо организовать общее собрание жителей, подписать протокол и с заявлением предоставить чиновникам.
Еще одну мусорку обнаружили на Октябрьской в Советском районе. Ее, как оказалось, устроил брянец, решивший вынести хлам из квартиры.
Ситуацию прокомментировали в компании регионального оператора, объяснив, что большие отходы надо складывать в бункеры, а не в контейнеры ТКО. Их можно заказать, для этого надо обратиться в управляющую компанию.
«Чистота вокруг зависит о каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сделать наш город чище», - объяснили в компании.
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