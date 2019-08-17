В Советском районе около дворца Гагарина произошел обвал

Жительница Брянска пожаловалась в соцсетях на обрушенную дорогу в Советском районе.

Речь идет о тротуаре перед дамбой около дворца Гагарина. По словам очевидца Алены Меркуловой, овраг возле пешеходной дорожки с каждым днем становится все больше.

«Вот и дошло дело до пешеходной дороги. Увеличивается овраг перед дамбой около дворца Гагарина в Советском районе», - объяснила горожанка с надеждой, что ее услышит местная администрация и профильные инстанции.

«Не надо поднимать шум, это просто дождевые черви вылезают после дождя подышать, все нормально, администрация города не видит угрозы», - с иронией прокомментировал Роман Иванов.