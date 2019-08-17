В Брянске маленьких щенят выбросили на мусорку

Сразу семь новорожденных щенков 19 августа обнаружила в мусорном контейнере жительница Брянска.

Татьяна Грозная, опубликовав фотоснимки маленьких созданий, выразила свое негодование в связи с ситуацией. Она спросила пользователей, мол, что творится с миром, как можно выбрасывать только что рожденных животных. У многих собачек были закрыты глаза, у некоторых даже пуповина осталась.

«Вы представьте эту картину: практически на дне бака, заваленные кучей различного мусора, под дождём, неизвестно, сколько времени умирали малыши», - поделилась дама и добавила, что, когда их забирала, они были холодные.

Зоозащитница заверила, в данный момент со щенятами все хорошо: они накормлены, вычищены, высушены, согреты. Она оставила их себе.

Горожан поступок жительницы Брянска восхитил.