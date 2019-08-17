Брянец расправился с соседом с помощью шнурка

36-летний житель поселка Кирпичный Завод под Почепом предстанет перед судом, его обвиняют в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, 15 августа около населенного пункта в кустах нашли труп 32-летнего гражданина, на нем были видны признаки насильственной смерти. Вскоре был задержан подозреваемый.

Следователи выяснили, инцидент случился утром того же дня. Мужчина во время конфликта ударил потерпевшего ножом в грудь, после этого набросил ему на шею шнурок и задушил.

Подозреваемый полностью признал вину. Его заключили под стражу.