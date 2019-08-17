В Брянске в объектив попала раритетная «красотка» времен СССР

Автомобиль «Волга» с гербом СССР был замечен на одной из дорог Фокинки, машину 19 августа запечатлела на фото жительница Брянска.

Снимок был создан на Московском проспекте. Очевидец Ольга Скрылева прокомментировала: «Вот такая красота на Мясокомбинате».

Пользователи сети оставили восторженные комментарии по этому поводу. Один из брянцев написал, что тоже хочет такую машину.