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В Брянске в объектив попала раритетная «красотка» времен СССР

Опубликовано Сегодня, 14:08

Автомобиль «Волга» с гербом СССР был замечен на одной из дорог Фокинки, машину 19 августа запечатлела на фото жительница Брянска.

Снимок был создан на Московском проспекте. Очевидец Ольга Скрылева прокомментировала: «Вот такая красота на Мясокомбинате».

Пользователи сети оставили восторженные комментарии по этому поводу. Один из брянцев написал, что тоже хочет такую машину.

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