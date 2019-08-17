Брянский депутат Валуев рассказал о малиновом пиджаке

Николай Валуев, депутат Госдумы, во время онлайн-конференции ответил на очередной вопрос читателя, на сей раз коснулись темы малинового пиджака.

Александр под № 10551 из Люберецкого района спросил, был ли у Николая малиновый пиджак в дань той моде. По всей видимости, речь шла о 90-х годах 20 века, когда подобной цветовой гаммы пиджаки носили определенные граждане.

По словам Валуева, такой же предмет гардероба имелся и у него. Деталей парламентарий не сообщил.

Справка. Малиновые пиджаки носили новые русские, это был непременный атрибут вместе мобильным телефоном, золотой цепью на шее (голдой) и определенной прической (очень короткой стрижкой либо лысиной).

В 1992 году во время «Недели высокой моды в Париже» дизайнеры Versace продемонстрировали новую коллекцию: серые брюки, а также ярко-красные пиджаки. Практически сразу подобная одежда появилась и на новых русских, правда, не от Версаче.