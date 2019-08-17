Житель Брянска обнаружил в лесу пулемет

Житель села Трыковка Карачевского района предстанет перед судом за незаконное хранение оружия.

История случилась в упомянутом населенном пункте. Полиция проводила операцию по поиску подозреваемых к ряду краж велосипедов. В одном из жилищ сыщики нашли предмет, который был похож на огнестрел.

Эксперты, проведя исследование, подтвердили, это пистолет-пулемет Шпагина 1941 года. Брянец пояснил: несколько дней назад нашел его в лесу, затем принес домой. Ко всему прочему, он оставил опасное оружие в доступе для своих малолетних детей.

На гражданина завел уголовное дело по ч. 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия».

Задержанному «светит» до четырех лет с крупным штрафом.