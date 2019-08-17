Брянец ради заграничного курорта «навел порядок» в доме знакомого на 55 тыс рублей

До шести лет заключения может грозить 23-летнему брянцу, который подозревается в совершении кражи.

Уголовное дело на парня завели по ч. 3 статьи 158 УК РФ.

К правоохранителям обратилась 46-летняя дама из деревни Каменск Суражского района. Рассказала, ездила с супругом в соседний район, когда вернулась, обнаружила в доме чужие следы, а затем и пустой импровизированный «сейф» - стеклянную банку под кроватью, где находились 55 тыс рублей.

Сыщики провели расследование: выяснилось, злоумышленник забрался в чужое жилье через окно, об этом свидетельствовали отпечатки на стекле и москитной сетке.

На задержание подозреваемого ушло менее трех часов. Вскоре 23-летний парень был доставлен в отдел. Признался: хотел было поехать на отдых заграницу, а денег не накопил. От сына потерпевшей, с которым общался, узнал, что в определенный день дом останется без присмотра - он вместе с родителями уедет в другой район, по этой причине решил сразу воспользоваться таким случаем.