Уволился генеральный директор «Мальцовского портландцемента»

Сергей Марченков, гендиректор «Мальцовского портландцемента», ушел в отставку 19 августа 2019 года.

Об этом сообщили брянские СМИ. Как известно, в прошедшее воскресенье предприятие отметило 120 лет, после этой даты руководитель покинул пост.

На должность генерального директора завода холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Марченков был назначен в сентябре 2017 года. Пост занимал на протяжении двух лет.

Руслана Пономарева назначили временно исполняющим обязанности предприятия.

Напомним, 27 июля 2018 года губернатор Брянской области Александр Богомаз провел встречу с генеральным директором «Мальцовского портландцемента» Сергеем Марченковым.