На Ново-Советской в Брянске образовалось «озеро»

Жительница Брянска 19 августа в одной из соцсетей пожаловалась на бездорожье на улице Ново-Советской, а также образовавшееся там «озеро».

Речь идет о больших ямах и лужах, которые появились в них после проливного дождя, на днях нагрянувшего в областной центр.

«Ново-Советская, вот как людям ходить», - поделилась Оксана Лобик и опубликовала фото этого беспорядка.

Горожане порекомендовали даме обращаться с проблемой в профильные инстанции.

«Там асфальт помнят только бабки, а грунт машины разбили. Управляющей общаге вопросы задавайте», - посоветовал Андрей Афанасов.