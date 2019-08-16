Брянец едва не сжег бывшую супругу и дядю

28-летний житель Погара шесть лет проведет в колонии строгого режима за то, что покушался на убийство сразу двоих людей.

Соответствующий приговор вынес районный суд.

Документ не вступил в законную силу.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент случился 27 марта. Фигурант, обидевшись на гражданскую жену, ставшую встречаться с его дядей, чуть было не расправился с ней и родственником.

Он из ревности поджег куртку и одеяло и положил возле дивана, где спала парочка предателей.

Подождав, пока огонь разгорится, он покинул комнату, а дверь запер металлической трубой, дабы изменники не спаслись, однако они все-таки выбрались из горячего «плена».