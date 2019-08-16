Жителя Брянска испугала дыня с живым «сюрпризом»

Август – пора урожая, прилавки брянских рынков и магазинов ломятся от ароматных фруктов, ягод, овощей; казалось, финал лета должен нести с собой только свежие и приятные дары природы, но реальность оставляет желать лучшего. Житель Брянска пожаловался на бахчу, которую он приобрел в одном из местных магазинов.

Горожанин говорит, очень огорчила покупка дыни. Сперва ничего не предвещало беды: с виду продукт красивый, ароматный. Неприятность поджидала внутри в виде личинок.

«Вот такие дыни с личинками продаются в магазине. Не рекомендую!» - поделился мужчина.

Многие пользователи ситуацию восприняли с юмором, мол, хорошая дыня, с белком, ничего в этом страшного нет, только польза.

Напомним, житель Брянска приобрел в супермаркете сыр с «сюрпризом».