65-летнюю пенсионерку покалечило в брянском автобусе

17 августа в областном центре на улице Нахимова произошло ДТП с иномарками Renaut и Ford, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

В областном центре появилось опасное место, оно находится на пешеходном мосту через «Чертов ров», об этом сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Смоленская полиция завела на ранее судимого 27-летнего местного жителя уголовное дело, его подозревают в краже.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при участии Банка России и НСПК, провел деловой завтрак для банков-партнеров, на котором представил комплексное решение по подключению банков к Системе быстрых платежей (СБП). Участниками мероприятия стали представители более 20 банков, которым УРАЛСИБ оказывает процессинговые и расчетные услуги.

19 августа в селе Гончары Смоленского района случился пожар, к месту происшествия выезжали два расчета 73-й и 77-й частей.

Смоленский суд приговорил к условным полутора годам лишения свободы 60-летнего жителя Велижа, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

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Сотрудники ГИБДД региона говорят, 53-летний шофер автобуса «Лиаз» ехал с улицы Урицкого и во время поворота на проспект Ленина резко затормозил – в итоге находившаяся в салоне транспорта пенсионерка упала.

Дорожный инцидент с участием автобуса «Лиаз» случился в областном центре на проспекте Ленина 19 августа, пострадала 65-летняя женщина.

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