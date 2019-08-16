На Набережной Брянска планируют ограничить парковку

21 августа в Брянске на Набережной водителей ожидают временные неудобства – парковку для автомобилей ограничат.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Время ограничения – с шести утра до четырех дня. Речь идет об участке со стороны въезда по улице Горького и въезда на Набережную возле дома №76 на Калинина.

Напомним, последний раз парковку на Набережной ограничивали 11 и 12 июня.