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Брянская таможня задержала жителя Молдавии с взрывчаткой

Опубликовано Сегодня, 11:48

Сотрудники Брянской таможни остановили контрабандиста из Молдавии, который собирался попасть на территорию России через пункт Троебортное.

Гражданин ехал в микроавтобусе. Как сообщили в пресс-службе таможни, внимание сотрудников ведомства привлек багаж. Во время обыска у молдаванина нашли почти два кило бездымного пороха. По словам мужчины, вез взрывоопасное вещество, поскольку его об этом попросили знакомые. Насчет таможенных правил – ничего не знал.

На иностранца завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет заключения или штраф до миллиона рублей.

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