В Брянске в районе старого аэропорта появится два детских садика
На Брянщине создадут 1100 дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей возрастом от двух месяцев до трех лет, на создание 780 – предусмотрели более 423, 5 млн рублей межбюджетного трансферта.
Об этом стало известно 19 августа на совещании, которое провел заместитель губернатора Александр Богомаза Александр Резунов.
За деньги муниципального, регионального и федерального бюджетов в регионе запланировали построить два детских садика на 270 мест (120 из которых для яслей) в районе старого аэропорта. Их планируют возвести в течение 2020-2021 годов.
С 2020 года построят еще четыре объекта: детский сад в Суземке и три пристройки к уже существующим садам в Клинцах, Почепе, Навле.
В 2021 появится еще два дошкольных учреждения - в Жуковке, а также селе Кокино Выгоничского района – речь идет о пристройке на 55 мест.
На эти цели в 2019 году из бюджетов всех уровней предусмотрели более 645 млн рублей, в том числе из федерального бюджета свыше 331 млн рублей, из областного - более 282 млн рублей.
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