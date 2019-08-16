В Брянске в районе старого аэропорта появится два детских садика

На Брянщине создадут 1100 дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей возрастом от двух месяцев до трех лет, на создание 780 – предусмотрели более 423, 5 млн рублей межбюджетного трансферта.

Об этом стало известно 19 августа на совещании, которое провел заместитель губернатора Александр Богомаза Александр Резунов.

За деньги муниципального, регионального и федерального бюджетов в регионе запланировали построить два детских садика на 270 мест (120 из которых для яслей) в районе старого аэропорта. Их планируют возвести в течение 2020-2021 годов.

С 2020 года построят еще четыре объекта: детский сад в Суземке и три пристройки к уже существующим садам в Клинцах, Почепе, Навле.

В 2021 появится еще два дошкольных учреждения - в Жуковке, а также селе Кокино Выгоничского района – речь идет о пристройке на 55 мест.

На эти цели в 2019 году из бюджетов всех уровней предусмотрели более 645 млн рублей, в том числе из федерального бюджета свыше 331 млн рублей, из областного - более 282 млн рублей.