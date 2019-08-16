Мелочного работника брянского предприятия уличили в позорной краже

Бежицкий райсуд назначил штраф бывшему оператору участка упаковки компании «Брянский бройлер» холдинга «Мираторг» Александру Новикову, мужчину признали виновным в краже.

Инцидент произошел после увольнения работника. Выезжая из служебной квартиры (компания предоставила комнату в общежитии), Новиков забрал с собой утюг, две тысячи рублей и телефон, которые принадлежали коллегам. Преступление, как выяснилось, чтобы никто не узнал, работник совершил около половины третьего ночи.

Оба потерпевших от действий бывшего товарища сопоставили пропажу вещей, уезд Новикова и сообщили об этом правоохранителям. Все имущество злоумышленник возвратил владельцам – это расценили как раскаяние.

На мужчину завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».