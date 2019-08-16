Брянцы отметят День российского флага

Либерал-демократы пригласили жителей Брянска и области отпраздновать День Государственного флага, который состоится 22 августа.

В мероприятиях, посвященных этой дате, будет участвовать вся страна. ТВ Брянске торжественный митинг пройдет около цирка – на площади Революции. Начало – 17.00.

День не является выходным, но, по мнению организаторов, наверняка, многие жители региона пожелают приобщиться к акции, которая объединяет всех, кому важна судьба родной земли.