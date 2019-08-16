Поиск по сайту
Поиск по сайту

На Орловской в Брянске «ремонтировали» лужи

Опубликовано Сегодня, 15:12

«Асфальтирование» лужи запечатлел на фото житель Брянска на улице Орловской, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

На снимке видно, что дорожные рабочие кладут асфальтовое покрытие прямо в воду.

Одни горожане, увидев фото, пришли в шок от ситуации; другие, напротив, заметили в таком латании ям здравый смысл.

Андрей Матюхин говорит - наконец вник в эту технологию. По всей видимости, лужа в выбоине – показатель уровня, по который необходимо сыпать асфальт.

«Асфальт выталкивает воду, замещая собой свободное пространство в выбоине! Эврика!!!» - написал Андрей.

Еще одни брянцы стали в защиту рабочих: мол, хорошо, хоть так провели ремонт, лучше такой, чем никакой.

Фото
 1260
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Брянские дорожники не боятся ливня
  • На улице Орловской в Брянске ямы «залатали» кирпичами
  • В сети среди жителей Брянска разыгралась дискуссия по поводу укладки асфальта в дождь
  • На улице Бежицкой брянцы заметили оголенный провод
  • В Брянске дорожники асфальтируют лужи
    •
    Новости регионов
    Житель Велижа подшофе «засветил» в глаз правоохранителю
    11:03:16 20-08-2019
    Смоленский суд приговорил к условным полутора годам лишения свободы 60-летнего жителя Велижа, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
    На пожаре в селе Гончары погиб 63-летний мужчина
    10:52:57 20-08-2019
    19 августа в селе Гончары Смоленского района случился пожар, к месту происшествия выезжали два расчета 73-й и 77-й частей.
    Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
    16:15:42 19-08-2019
    ПАО «БАНК УРАЛСИБ», при участии Банка России и НСПК, провел деловой завтрак для банков-партнеров, на котором представил комплексное решение по подключению банков к Системе быстрых платежей (СБП). Участниками мероприятия стали представители более 20 банков, которым УРАЛСИБ оказывает процессинговые и расчетные услуги.
    Смолянина в гараже поджидал «сюрприз»
    15:34:07 19-08-2019
    Смоленская полиция завела на ранее судимого 27-летнего местного жителя уголовное дело, его подозревают в краже.
    Смолян на мосту через «Чертов ров» поджидает опасность
    17:56:31 17-08-2019
    В областном центре появилось опасное место, оно находится на пешеходном мосту через «Чертов ров», об этом сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.
    На Нахимова в Смоленске случился «паровоз» из иномарок
    17:36:51 17-08-2019
    17 августа в областном центре на улице Нахимова произошло ДТП с иномарками Renaut и Ford, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Предприимчивые брянцы с помощью контейнеров для мусора спасают людей
    Сегодня, 16:01
    В Климово появился «изумрудный» водоем
    Сегодня, 15:37
    В Советском районе задержан юрист солидной компании
    Сегодня, 15:12
    На Орловской в Брянске «ремонтировали» лужи
    Сегодня, 14:43
    Хмельной житель Фокино угрожал оскорбителю оружием
    Сегодня, 14:29
    В Бежице получил помощь два года не выходивший на улицу колясочник
    Сегодня, 13:56
    Брянцы отметят День российского флага
    Сегодня, 13:32
    Мелочного работника брянского предприятия уличили в позорной краже
    Сегодня, 13:11
    В Брянске в районе старого аэропорта появится два детских садика
    Сегодня, 12:38
    Под Унечей сорвиголова на иномарке Ford едва не стал причиной трагедии
    Сегодня, 12:27
    Около 300 дам, воспитывающих дошкольников, могут принять на работу брянские предприятия
    Сегодня, 11:48
    Брянская таможня задержала жителя Молдавии с взрывчаткой
    Сегодня, 11:27
    На Набережной Брянска планируют ограничить парковку
    Сегодня, 10:45
    65-летнюю пенсионерку покалечило в брянском автобусе
    Сегодня, 10:35
    Жителя Брянска испугала дыня с живым «сюрпризом»
    Сегодня, 09:57
    Брянец едва не сжег бывшую супругу и дядю
    Сегодня, 09:37
    Брянские школы обеспечат качественной молочкой
    Сегодня, 09:01
    В Бежице сгорели две иномарки
    Сегодня, 08:00
    В Советском районе в высотке произошел пожар
    Сегодня, 07:00
    На Ново-Советской в Брянске образовалось «озеро»
    Сегодня, 06:00
    На Авиационной в Брянске на видео попал лихач на синем автобусе
    Вчера, 19:45
    Уволился генеральный директор «Мальцовского портландцемента»
    Вчера, 17:01
    Брянец ради заграничного курорта «навел порядок» в доме знакомого на 55 тыс рублей
    Вчера, 16:15
    Житель Брянска обнаружил в лесу пулемет
    Вчера, 15:21
    Железнодорожная станция Нерусса осталась без питьевой воды
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 15:24
    Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
    Сегодня, 12:53
    Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
    Вчера, 16:29
    Движение автотранспорта через переезд станции Клинцы в Брянской области будет закрыто с 22 по 24 августа
    Вчера, 16:14
    Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
    16-08-2019, 11:20
    Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
    Актуальные темы
    Общество Происшествия
    В Брянске маленьких щенят выбросили на мусорку
    Новости Общество
    Жителя Брянска испугала дыня с живым «сюрпризом»
    Общество Новость дня
    Хозяин брянского ТРЦ Тимошковых отдаст за экспертизу 1 млн рублей
    Общество На дорогах
    В Брянске в объектив попала раритетная «красотка» времен СССР
    Происшествия На дорогах Новость дня
    В Бежице иномарка протаранила автомагазин
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Особенности рекламы на проезжей части дорог.

    Особенности рекламы на проезжей части дорог.На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернета

    «Ростелеком» и «Росводоканал» будут совместно развивать решения в области промышленного интернетаСоответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний «Росводоканал» Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением.

    РЖД новости
    Движение автотранспорта через переезд станции Клинцы в Брянской области будет закрыто с 22 по 24 августа

    Движение автотранспорта через переезд станции Клинцы в Брянской области будет закрыто с 22 по 24 августаС 22 по 24 августа на станции Клинцы для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 174 км. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов.
    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки»

    Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в работе профильной смены «Найди себя» в детском лагере «Вьюнки» в Клинцовском районе Брянской области. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.