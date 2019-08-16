На Орловской в Брянске «ремонтировали» лужи

«Асфальтирование» лужи запечатлел на фото житель Брянска на улице Орловской, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

На снимке видно, что дорожные рабочие кладут асфальтовое покрытие прямо в воду.

Одни горожане, увидев фото, пришли в шок от ситуации; другие, напротив, заметили в таком латании ям здравый смысл.

Андрей Матюхин говорит - наконец вник в эту технологию. По всей видимости, лужа в выбоине – показатель уровня, по который необходимо сыпать асфальт.

«Асфальт выталкивает воду, замещая собой свободное пространство в выбоине! Эврика!!!» - написал Андрей.

Еще одни брянцы стали в защиту рабочих: мол, хорошо, хоть так провели ремонт, лучше такой, чем никакой.