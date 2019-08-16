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В Советском районе задержан юрист солидной компании

Опубликовано Сегодня, 15:37

Советский райсуд вынес наказание 25-летнему молодому человеку - директору известной в Брянске юридической компании, ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Прокуратура по многочисленным обращениям граждан организовала проверку деятельности юридической компании.

Как выяснилось, работники фирмы подписывали с клиентами договора на оказание юридических услуг по завышенным ценам. Кроме этого, убеждали заключить кредитные договоры на их оплату без намерения исполнять принятые на себя обязательства.

От деятельности фирмы пострадало множество граждан, им причинен значительный имущественный ущерб.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, рязанский бизнесмен провернул в Брянске аферу на 23, 4 млн рублей.

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