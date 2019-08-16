Предприимчивые брянцы с помощью контейнеров для мусора спасают людей

Жители Брянска решили посоревноваться в способах применения контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов.

Как сообщили в пресс-службе «Чистой планеты», на этой неделе в таком направлении лидировал Советский район. Речь идет о людях из дома 1а на улице Горбатова. Именно они начали использовать сетку для сбора макулатуры в качестве крышки для открытого канализационного люка.

Гендиректор компании Владимир Чашников говорит, только рады, что контейнеры могут уберечь кого-то от неприятностей и травм. Вместе с тем, хотелось бы, чтобы основное предназначение сетчатых ящиков заключалось в поддержании экологической чистоты и воспитании у населения культурного обращения с отходами.

«Просим использовать их строго по назначению», - заметил Чашников.

Ранее сообщалось, что дама из Бежицы хотела приспособить контейнер для раздельного сбора отходов под домик для голубей, а житель Володарского – для кроликов.