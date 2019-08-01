Брянского автомобилиста напугало зеленое создание
Погарский автомобилист нашел на капоте своего транспорта зеленое создание, сфотографировал его и опубликовал в соцсети.
Речь идет о богомоле, который, по словам очевидца Артема Демина, не так часто встречается в Брянской области.
«Вот такая живность у нас завелась», - поделился автор.
Некоторые жители региона считают, что это насекомое ужа давно не экзотическое для Брянщины, поскольку обитает едва не в каждом приусадебном участке.
Справка.
Богомол — насекомое, которое относится к настоящим богомолам отряда богомоловых. Хищник, имеющий приспособленные для хватания пищи передние конечности. Размер самца в длину – 42-52 см, самки 48-58.
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