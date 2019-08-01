Житель Брянска всполошился из-за членистоного существа
Брянцы все чаще стали выкладывать в соцсети фотографии странных животных, насекомых и других созданий, 21 августа очередной снимок опубликовал горожанин Арсений Василевский.
В объектив камеры автора попал необыкновенного вида членистоногий. Окрас паука настолько всполошил брянца, что он решил спросить у пользователей, откуда взялось это создание.
«Что за существо?» - написал Арсений.
Горожане предлагают разные версии такого активного появления необыкновенных существ. Одна из них – глобальное потепление, именно из-за повышения температуры на планете, а также таяния ледников на многих материках произошли кардинальные изменения: в таких регионах, как Брянский, стали появляться существа, которых никогда не было. Речь, по словам жителей области, идет о разных видах змей, жуков и пауков.
Некоторые пользователи говорят, что ничего необыкновенного в этом членистоногом нет, автор просто понапрасну испугался.
Напомним, брянского водителя привело в ужас зеленое создание.
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