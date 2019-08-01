На строительство дороги «Брянск-I — Брянск-II» из федерального бюджета выделили 200 млн рублей
В Брянской области за 2020 – 2021 годы планируют построить дорогу – защитную дамбу «Брянск-I — Брянск-II», об этом стало известно 20 августа во время пресс-конференции губернатора Александра Богомаза.
По словам главы региона, говорить о возведении трассы между Володарским и Фокинским районами начали еще 30 лет назад, но дальше обсуждений дело так и не пошло.
Вспомнили о проекте только на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в 2019 году, когда он подписал множество писем, в том числе о строительстве Дворца единоборств, детской поликлиники в Фокинском районе, Первомайского моста.
Как известно, ряд объектов строятся, Первомайский мост сдан.
250 млн федеральных средств запланировали на два объекта: 50 млн — на начало строительства Литейного моста, 200 млн — на дорогу.
Стоимость всего проекта, который включает в себя около пяти километров дороги, четырехполосной магистрали с тротуарами, и два моста, — порядка 2 млрд рублей. Где на 800 млн рублей – два моста. Самая дорогая в этой автомагистрали — защитная дамба, где необходимо уложить 1 млн 700 тыс кубометров песка, а это около 600 млн.
«Где-то в октябре приходят деньги, проводим торги, если с первого раза не удастся, со второго проведем. За следующий и 2021 год мы дорогу построим, и снимем многие проблемы — мы разгрузим Набережную, Советский район», - объяснил губернатор Богомаз.
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