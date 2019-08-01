В Брянске разоблачены двое «оборотней в погонах»
Брянский райсуд 22 августа вынес наказание двоим теперь уже экс-полицейским.
Уголовное дело завели сразу по трем статьям 286 «Превышение должностных полномочий», 303 «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Одному обвиняемому дали 12 лет колонии строгого режима, другому – 10,5 лет.
Помимо этого, их лишили званий.
Речь идет о капитане и лейтенанте полиции - оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Брянский».
Их уличили в подбрасывании наркотиков людям. Все это делалось, как они утверждали, для улучшения служебных показателей.
Задержали их работники ФСБ.
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