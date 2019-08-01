Брянские ныряльщики исследуют затопленные недалеко от Брянска поселения
Дайверы Брянска 24 и 25 августа отправятся в экспедицию под названием «Тайны затопленных городов».
Для погружения ныряльщики выбрали место около села Юдиново Погарского района. Этот населенный пункт стал известен на всей планете в 20 веке из-за обнаруженных там поселений первобытных людей. Загадки находятся в реке Судость, их и собираются исследовать дайверы.
По словам сотрудников клуба «Скат», там хранятся остатки затонувших городов, об этом свидетельствуют вертикальные стены, а также глиняные валуны. Кроме этого, место интересно раковыми норами, из которых образовались огромные скалы. Еще там обитает много рыб.
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