В брянских больницах творятся беспорядки
Очередной житель Брянска пожаловался на проблемы в регистрации на прием к врачу поликлиники №1, информация об этом появилась на портале медицинских услуг.
По словам брянца Владимира, в медучреждении знают, как избавиться от пациентов. Поликлиника, по его словам, умело выкрутилась от проблемы записи к специалисту по телефону.
«Теперь при звонке по бывшему номеру регистратуры, я попадаю типа на многоканальный телефон колл-центра, который работает с 08:00. А выдача талонов к врачу начинается с 07:00», — объяснил горожанин.
По словам мужчины, к медику не запишешься ни только ни по телефону, ни через портал. Есть лишь одно решение в этой ситуации.
«Это приезжать к 05:00 утра и занимать очередь. Скажите, это что, такая оптимизация системы здравоохранения? Все для удобства больных?» – пришел к выводу Владимир Юрьевич.
На жалобу пока не было ответа.
Напомним, в брянской поликлинике порекомендовали прийти за талоном в пять утра.
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