Брянцы в День флага собрались на площади Революции
Брянское региональное отделение ЛДПР организовало на площади Революции областного центра патриотическое мероприятие в честь одного из государственных символов России.
Проводить митинг разрешили городские власти. Праздник собрал множество людей, которые пришли по зову сердца, несмотря на будний день (как известно, эта дата не является выходной).
Торжество посетили студенты, работающая молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры.
Митинг прошел в атмосфере праздничной музыки, речей на тему воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, начинающегося с уважения к государственному флагу с 350-летней историей, гимну, Конституции страны.
Денис Семенов, руководитель аппарата Брянского регионального отделения ЛДПР, поздравил собравшихся с Днем российского флага.
Он призвал брянцев проявить политическую активность, обязательно посетить 8 сентября избирательные участки и сделать выбор за достойное будущее Брянской области.
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