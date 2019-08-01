В Брянске во дворе на Молодой Гвардии может случиться беда
Поломанная береза вот-вот может рухнуть в областном центре на улице Молодой Гвардии, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.
Дерево повисло на проводе около дома №20. Горожане утверждают, ситуацию надо немедленно решить, позвонить в профильные службы.
«Во дворе дома № 20 по улице Молодой Гвардии береза висит на проводах. Как бы трагедии не произошло», - поделился Валерий Невский.
Напомним, в Фокинке ветка едва не убила ребенка.
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