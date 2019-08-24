Брянский депутат не дал денег на открытие чебуречной
Николай Валуев, брянский депутат Госдумы РФ, продолжает отвечать на вопросы онлайн-конференции, в этот раз он получил необычную просьбу, связанную с финансами.
К парламентарию обратился некий Максим, который попросил денег на открытие заведения общественного питания.
«Можете помочь финансово для открытия первой чебуречной в городе Брянске? — поинтересовался мужчина.
Депутат не проигнорировал письмо, но ответил не в пользу просящего.
«Нет, Максим, во-первых, я не занимаюсь бизнесом, во-вторых, у меня масса других финансовых обязательств», — ответил Николай.
Напомним, брянский депутат прокомментировал пожары в Сибири.
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