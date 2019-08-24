В Бежице 55-летняя горожанка «заплатила за приз» более 9 тыс рублей

Как идет создание благоустроенной городской среды. Сколько дворов и скверов отремонтируют? Успевают ли строители завершить работы до конца сезона? Как благоустраивают Дорогобуж, выигравший всероссийский конкурс с проектом парка? Эти и другие вопросы обсудили на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта, которое провел губернатор Алексей Островский. Не упустить сроки Уже третий год в Смоленской области дворы жилых домов, а также парки и скверы преображаются благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Начиная с 2019 г., эта программа стала частью нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ. В проекте в нынешнем году принимают участие 30 муниципальных образований Смоленщины с населением более 3 тыс. человек. Объем финансирования составляет около 333 млн руб. – Особое внимание прошу обратить в первую очередь на проблемы, которые «тормозят» выполнение запланированных мероприятий, – отметил глава региона, открывая заседание. – А они, к сожалению, есть. Недавно во время медиафорума Общероссийского народного фронта об этом говорил и Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Глава государства сделал акцент именно на необходимости усиления контроля за реализацией проекта, максимально вовлекая в этот процесс жителей. Соответствующее поручение, направленное на повышение открытости информации при реализации программ по благоустройству дворовых и общественных территорий, президент дал также правительству. Разумеется, это непосредственно, и я бы даже сказал, в первую очередь относится и к регионам, на территории которых проводятся соответствующие мероприятия. Прежде чем передать слово докладчикам, напоминаю, что руководители органов местного самоуправления несут персональную ответственность за реализацию проекта. По словам и.о. начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константина Ростовцева, муниципалитеты уже заключили 90% контрактов, по остальным завершаются необходимые для подписания процедуры. – Незаключенными остаются контракты на 16 объектов – это две дворовые территории в городе Ярцеве, две – в Дорогобуже, одна – в Верхнеднепровском городском поселении и 11 – в городе Смоленске, – рассказал Ростовцев. – Что касается мест массового посещения граждан, то здесь доля заключенных контрактов составляет 93%. Некоторое беспокойство вызывает только ситуация, которая складывается в областном центре. В то же время в ряде муниципальных образований приступают к мероприятиям по приемке работ. С положительной стороны хотелось бы отметить Сычевский, Новодугинский, Ельнинский и Починковский районы – там меньше всего замечаний. Отвечая на вопрос губернатора о том, могут ли пока не завершенные конкурсные процедуры повлиять на сроки выполнения работ, Ростовцев заверил: – На данный момент ситуация некритична. Еще есть время ее исправить. Руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Наталия Семенцова, выступая на совещании, подчеркнула: – Когда мы говорим о проекте «Формирование комфортной городской среды», то имеем в виду создание среды безопасной, удобной, качественной, комфортной и максимально приспособленной для жителей. Очень важно осуществлять серьезный контроль за выполнением комплексного благоустройства дворовых территорий, а также сформировать систему инструментов общественного участия, поддерживать инициативы граждан при принятии решений по благоустройству, учитывать их мнение. Не нужно забывать и об облике зданий, о необходимости указывать номера домов, о ликвидации вывесок, не соответствующих общему внешнему виду. «Народный фронт» считает, что персональная ответственность за исполнение проекта должна лежать не только на губернаторе, но и непосредственно на муниципалитетах, на главах районов – именно на их территориях реализуется проект, именно они получают федеральные деньги. Дворов стало больше Конкретные проекты и текущие работы по благоустройству также обсудили на заседании. Например, в Смоленске в этот году отремонтируют 32 дворовые территории и четыре общественных пространства. – В городе Смоленске размер предоставляемых субсидий в 2019 г. составит 89 млн руб., – доложил градоначальник Андрей Борисов. – На реконструкцию общественных пространств планируется направить около 33,5 млн руб. По всем дворовым территориям, изначально включенным в программу, конкурсные процедуры завершены, на объектах ведутся работы, где-то они уже закончены. По скверам у церкви Петра и Павла и памятника «Самолет ТУ-16» аукционные процедуры еще продолжаются. Конкурсы позволили сэкономить средства и дополнительно включить в программу 11 дворов: в поселке Вишенки, на ул. Рыленкова, Твардовского, Жукова, Коммунистической и Багратиона. Сметы уже подготовили, аукционы для определения подрядчиков пройдут в ближайшее время. Срок выполнения работ – до конца октября. Хотя Борисов заверил, что отведенного времени вполне достаточно, губернатор подчеркнул: – Я, коллеги, решил сегодня провести это совещание в том числе и потому, что до завершения строительного периода остается фактически два месяца. Нужно мобилизоваться и наверстать упущенное. Диалог с жителями О том, как в Дорогобуже идет строительство парка отдыха и развлечений «Становище Бужа», рассказал глава Дорогобужского района Олег Гарбар. Напомним, что в 2018 г. этот проект победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом по поручению Президента РФ. – Выбор общественной территории для реализации проекта осуществлялся путем рейтингового голосования. Сумма федерального финансирования составит 30 млн руб. График работ, включающий в себя в том числе информацию по проектированию, строительству, ремонту, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов, а также сроки выполнения каждого этапа, был утвержден вами, Алексей Владимирович, и впоследствии согласован заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым, – отметил Гарбар. – Реализация данного проекта имеет для города Дорогобужа не только эстетическое значение. В действительности данный парк отдыха позволит увеличить туристический поток, привлечь дополнительные инвестиции, стимулировать экономическую активность. Работы должны быть завершены до 1 ноября этого года. Проектом предусмотрено, в частности, озеленение территории, устройство дорожного покрытия, установка аттракционов и малых архитектурных форм – урн, беседок, создание клумб, велосипедных и пешеходных дорожек, строительство детских площадок и др. Все работы, как заверил глава района, ведутся в сроки, установленные графиком и муниципальным контрактом. Губернатор выразил озабоченность тем, что многие активные жители Дорогобужа критикуют работу по благоустройству парка. – Мы стараемся выстраивать коммуникацию с населением, еженедельно даем информацию о том, что уже сделано и что еще планируется в рамках проекта, – ответил Олег Гарбар. Кстати, по итогам отбора в 2019 г. победителем этого Всероссийского конкурса стал Вяземский район с проектом благоустройства Привокзальной площади и воссоздания на ее территории сквера Героев. Размер премии победителю составляет 85 млн руб. В этом году разработают проектно-сметную документацию, а сам ремонт пройдет в 2020 г. Важно Также на заседании обсудили вопрос о включении на региональном уровне в список мероприятий по благоустройству дворовых территорий дополнительных видов работ. Напомним, что в соответствии с постановлением правительства и рекомендациями Минстроя России в минимальный перечень работ входят ремонт дворовых проездов, освещение территорий, установка скамеек и урн. В Смоленской области этот список планируют пополнить ремонтом тротуаров и обустройством парковочных мест. Наталия Семенцова предложила также сделать обязательным обустройство контейнерных площадок для сбора мусора. Губернатор поддержал эти инициативы по расширению списка.