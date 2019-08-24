В Брянске из-за крестного хода перекроют проезд
Крестный ход состоится в областном центре 30 августа, по этой причине с девяти утра будет ограничено движение.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, на участке дороги от Свенского монастыря до Кафедрального собора у водителей могут возникнуть проблемы.
Также нельзя будет проехать на проспекте Станке Димитрова - от кольца Телецентра до пересечения с улицей Пересвета, на Красноармейской - от пересечения с улицей Пересвета до Площади Партизан, на улице Пересвета - от пересечения с проспектом Станке Димитрова до улицы Красноармейской, на проспекте Ленина - от Площади Партизан до улицы Арсенальской.
Когда колонна пройдет определенный участок, ограничения будут сняты.
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