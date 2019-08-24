Брянцы прямо на «Свенской ярмарке» сортировали мусор
60 специальных контейнеров для картона и пластика установил на месте проведения традиционного брянского мероприятия «Свенская ярмарка» региональный оператор по обращению с мусором «Чистая планета»; к такому нововведению горожане и гости отнеслись весьма положительно.
24 августа около Свято-Успенского Свенского монастыря состоялось ежегодное мероприятие Брянской области, на котором собралось свыше трех тысяч участников и более 120 тыс гостей из других регионов и соседних стран. Во время гуляния посетители не только покупали сувениры, смотрели концерт, участвовали в конкурсах, но и оценили результаты проекта «Экология».
Генеральный директор компании Владимир Чашников говорит, очень приятно, что нововведение увидели гости, а взрослые и дети могли выбрасывать картон и бумагу в один контейнер, а пластиковые бутылки в другой.
Практику установки подобных баков во время праздничных мероприятий продолжат и дальше.
«Потому что это не только помогает делать Брянщину чище, но и формирует правильное отношение наших жителей к отходам. А это основная задача реформы чистоты, которая стартовала в нашей стране в этом году», - заметил Чашников.
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