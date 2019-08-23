В Брянске машина «скорой» попала в «ловушку»
26 августа в областном центре случилась беда с машиной скорой помощи, выезжавшей на вызов, информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Инцидент произошел около шести вечера в частном секторе. По словам очевидцев, автомобиль застрял в канаве. К счастью, недалеко находился неравнодушный автомобилист на внедорожнике. Он-то и вытащил карету скорой помощи из «западни».
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнёром Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который сегодня стартовал на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Брянской области в условиях низких температур наружного воздуха. Помимо сотрудников филиала, в них приняли участие, представители региональных и местных властей, регионального управления МЧС России по Брянской области, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.