В Брянске машина «скорой» попала в «ловушку»

26 августа в областном центре случилась беда с машиной скорой помощи, выезжавшей на вызов, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Инцидент произошел около шести вечера в частном секторе. По словам очевидцев, автомобиль застрял в канаве. К счастью, недалеко находился неравнодушный автомобилист на внедорожнике. Он-то и вытащил карету скорой помощи из «западни».