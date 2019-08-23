Брянцы сыграли с Фиксиками в эко-хоккей
Интерактивные игры для детей и подростков сразу на двух площадках во время «Свенской ярмарки» устроил региональный оператор по обращению с ТКО.
Персонажи мультфильма Фиксики сыграли с самыми юными гостями ярмарки в эко-хоккей и эко-баскетбол. Викторина прошла на территории, где презентовали нацпроект «Образование».
Суть игры заключалась в том, чтобы дети соревновались в меткости по забрасыванию пластиковых бутылок в специальные баскетбольные эко-корзины и хоккейные ворота.
Победителям вручили приятные и полезные раскраски, которые обучают раздельному сбору отходов.
Не менее интересно было на площадке нацпроекта «Экология», где установили экспозицию и выездную приемную для граждан на тему реализации реформы чистоты. Кроме этого, волонтеры организовали для всех желающих игру «ECOGAME», разработанную «Чистой планетой» вместе со студентами БГИТУ. Этот проект показали еще в мае 2019 года во время визита в регион временной комиссии членов Комитета Совета Федерации.
На «Свенской ярмарке» в «ECOGAME» играли семьями. Для этого летнего праздника ее превратили из настольной в «полевую», в тысячу раз увеличив игровое поле. Фишками были сами участники.
Самые предприимчивые игроки получили призы – фирменные флешки и информационные брошюры на тему реформу чистоты.
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