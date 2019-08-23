В Унече под окнами высотки случилась потасовка

Ночью 27 августа в одном из дворов на улице Советской в Унече произошла нетрезвая потасовка, информация об этом появилась в соцсетях.

Инцидент продолжался в течение двух часов. По словам очевидцев, пьяные участники компании выясняли отношения. После этого самый агрессивный разбил кулаком окно на первом этаже.

«На видео можно услышать крики и увидеть выбегающую пару из подъезда в нетрезвом состоянии. Когда это закончится?» - прокомментировал автор публикации.

Брянцы пришли в ужас от ситуации и порекомендовали очевидцу в следующий раз, если такое повторится, обращаться к правоохранителям.