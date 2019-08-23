В Брянске внезапно исчез потребительский кооператив
Кредитный потребительский кооператив «Достояние народа», принимавший сбережения граждан, внезапно пропал; жители Брянска пожаловались, что теперь они остались без своих вкладов и процентов.
Выяснилось, организация предлагала брать кредиты, а деньги граждан принимала под высокие проценты. Клиентов заверяли в том, что у них работаю очень выгодные программы.
Как сообщают брянские СМИ, потерпевшие не могут получить свои вклады с июля 2019 года.
Сам офис закрыт, телефоны не работают.
Люди собираются обращаться к правоохранителям.
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