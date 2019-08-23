Жительница Брянска осталась без клатча в маршрутке №34

Весьма досадное приключение 26 августа случилось с жительницей Брянска Марией Поляковой в брянском городском транспорте, информацию об этом она опубликовала в одной из соцсетей.

Дама ехала в маршрутке №34 на переднем кресле. Говорит, случайно забыла в салоне розовый кошелек-клатч. Свободное местно было одно, второе шофер занял своими вещами.

«Когда села, водитель по телефону разговаривал. Когда обнаружила пропажу, пошла искать маршрутку. На конечной и на стоянке ее уже не было», - поделилась женщина и добавила, что пыталась отыскать шофера в с помощью соцсетей.

Позже она сообщила, что маршрутчика нашла, а клатч – нет.